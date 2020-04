Covid19: el miedo entre la comunidad Siekopai-Secoya

“Nosotros estamos muy asustados por lo que está pasando” dice Humberto Piaguaje, dirigente de la nacionalidad Siekopai en San Pablo de Katëtsiaya (Sucumbíos, Ecuador), mientras se conecta vía Zoom para explicar qué pasa en esa comunidad indígena en el marco de esta pandemia.

Él asegura que entre los miembros de la comunidad no imaginaban que esta enfermedad desconocida llegaría a su territorio. Y aunque –hasta el momento que se publica esta historia– no tienen un caso oficialmente confirmado por Covid19, sí hay sospechas y temor.

Piaguaje recuerda que, en febrero pasado, se escuchó sobre la enfermedad por una persona extranjera que hacia turismo en la Reserva Faunística del Cuyabeno, donde viven los Siona. “Están muy cercano a nosotros, al cantón Cuyabeno. Fue muy terrible escuchar esa noticia” dijo.

Cuando se declaró la emergencia sanitaria en el país, la comunidad Siekopai-Secoya cumplió las indicaciones de la cuarentena, señala el dirigente. E indica, además, que desde el inicio de estas medidas ni el personal del Ministerio de Salud o el COE nacional, provincial o cantonal llegó a la comunidad. “Solo los sectores más afectados eran visitados o donde habían llamados de emergencia. Creo que los pueblos y las comunidades indígenas fuimos invisibilizados” señala Piaguaje.

Sin embargo, aproximadamente 20 días después de la declaratoria de emergencia nacional se produjo una alerta en Bellavista. Se trataba de Enrique Piaguaje, un adulto mayor de 71 años, quien tuvo fiebre, tos, dolor de cabeza y garganta. Cinco días después, él murió. Según información –prosigue el dirigente– el señor tuvo fuerte dolores en su estómago y por falta de transporte no lo pudieron evacuar a una casa de salud.

Ante esa situación, el Ministerio de Salud decidió intervenir y se tomaron las pruebas respectivas a ese adulto mayor y a su hijo. Pero, hasta el momento, no se ha entregado ningún resultado de esas pruebas. “Por eso no podemos saber si murió por coronavirus o por una gripe común”.

Esa es la mayor preocupación: saber si es o no coronavirus. La comunidad está intranquila. Eso motivó –dice– que muchos se desplazaran a Lagartococha (Pë’këya, un complejo de humedales). “No sé cuántas familias se fueron a nuestro territorio ancestral”.

Pero no es la única muerte. Piaguaje dijo que la madrugada del 22 de abril murió Belisario Payaguaje, de la comunidad wa’iya; dos días antes, es decir, el 20 de abril, falleció Pablo Yiyocuro en la comunidad siona de Campo Eno. “Estamos perdiendo a nuestros ancianos”, dice con pesar.

¿Entonces, los tres ancianos no tienen confirmación por coronavirus?

Los tres fallecidos no tienen hasta el momento ninguna prueba. A excepción de la primera persona que se dio en Bellavista. Al compañero le hicieron las pruebas. Llevaron esas pruebas a Quito. Mientras no se tuvo ninguna información del resultado, el señor falleció. Según la información de los médicos, el resultado iba a estar ayer martes 21 de abril. Debieron dar el resultado si es que fue o no coronavirus. Hasta el momento no tengo ningún conocimiento si fue coronavirus u otra enfermedad. Los dos compañeros que fallecieron de la comunidad wa’iya y también de Campo Eno no tuvieron ninguna prueba.

¿Qué síntomas tuvieron las dos personas a quienes no se les hizo la prueba?

El de la comunidad wa’iya estaba con edad avanzada, bastante aislado de la comunidad. Hoy mi hijo me informó que el abuelo ha sido contagiado con esta fiebre. Por eso él falleció ya que no pudo resistir esa enfermedad. El otro, el de Campo Eno, escuché que nadie lo visitó, nadie intervino porque está bastante alejado de la carretera. Solo tienen acceso por río y no le hicieron ningún examen para saber si fue coronavirus o no.

♦♦♦

Piaguaje junto a Alfredo Amores, médico del distrito de Cuyabeno en Sucumbíos, están gestionando las pruebas rápidas y PCR para detectar coronavirus. Apenas lo consigan viajarán inmediatamente a las comunidades.

Para este jueves 23 de abril a las once de la mañana –concluyó el dirigente– se ha programado una videoconferencia en el Auditorio del distrito de salud de Tarapoa (Sucumbíos) para dar los resultados que se tomaron a Enrique Piaguaje (fallecido) y su hijo.

FOTO: Amazon Frontlines

ACTUALIZACIÓN: 24 de abril, 10:53 AM

Telefónicamente, Humberto Piaguaje indicó que tuvo una reunión con el personal del Ministerio de Salud y le informaron que los resultados de las pruebas aún no están. «Cuando ellos nos informen estaremos danto a conocer», indicó.